Пока вы не уснули: причина крушения самолета в Афганистане и новый вид казни в США

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Польша завершила расследование дела о взрыве на территории страны ракеты

Polish Police Department

Польская прокуратура завершила дело о взрыве украинской ракеты на территории страны. Об этом пишет радиостанция RMF24.

Напомним, 15 января 2022 года на приграничную с Украиной территорию Польши упала ракета ПВО. Погибли два местных жителя, пострадал трактор.

Лукашенко поручил военным «держать в прицеле» Литву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при утверждении решений на охрану государственной границы в 2024 году поручил военным «держать в прицеле» Литву.

Глава МИД Венгрии получил угрозы с Украины в преддверии визита в Ужгород

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что получил угрозы от Украины в преддверии своего визита в Ужгород, однако всё равно намерен приехать туда.

«Через наше посольство в Киеве пришли смертельные угрозы из украинских источников — как хорошо видно, с целью бросить тень на встречу министров иностранных дел в следующий понедельник и помешать её проведению», — сказал Сийярто.

Захарова: Запад в своих СМИ начал менять слоганы в адрес России

Страны Запада на фоне того, что ситуация на фронте складывается не в пользу Украины, начали менять в своих СМИ заявления и слоганы в адрес России, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В СК назвали причину крушения самолета в Афганистане

Следствие рассматривает различные версии крушения самолёта с россиянами в Афганистане, одна из приоритетных — отказ двигателей.

«Одна из приоритетных [причин крушения самолета] — технические причины в виде отказа двигателей», — сообщает Следком в своем telegram-канале.

Отмечается, что рассматриваются все актуальные версии произошедшего.

Трамп прокомментировал внешнюю политику США

Экс-глава США Дональд Трамп в ходе встречи с избирателями раскритиковал политику действующей администрации Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

45-й президент напомнил, что страна после терактов, произошедших 11 сентября 2001 года, вторглась в ряд стран макрорегиона с тем, чтобы бороться с терроризмом. На заокеанские авантюры, отметил Трамп, было потрачено $9 трлн, в ходе их американские солдаты убили миллионы людей, но эффект был нулевым.

Расположение наемников получило повреждения в Харькове

Расположение иностранных наемников было повреждено в результате ударов по Харькову во вторник, сообщил представитель экстренных служб.

Эксперты рассказали, как изменится цена на бензин с 1 февраля

Эксперты, опрошенные Life, считают, что бензин на российских заправках незначительно подорожает в феврале 2024 года. Рост цен связывают с аварией на нефтеперерабатывающем заводе в нижегородском городе Кстово, но НПЗ пообещали быстро восстановить.

Авария на заводе произошла в начале января. В Ростехнадзоре позже сообщили, что причиной аварии стала поломка детали на компрессоре. Этот НПЗ — один из крупнейших в России, он перерабатывает 17 миллионов тонн нефти в год.

Высадившую кота Твикса проводницу временно отстранили от работы

Проводницу, высадившую кота Твикса из вагона поезда в Кирове, временно отстранили от работы. Об этом во вторник, 23 января, сообщили в РЖД.

Напомним, Твикса перевозил в переноске отец владельца животного. В какой-то момент питомец выбрался из переноски и стал бродить по вагону, а проводница подумала, что кот проник в поезд с улицы, и выпустила его на платформу за пять минут до отправления состава.

В США впервые проведут казнь азотным отравлением

Американский штат Алабама планирует провести первую в США казнь с помощью азотной гипоксии, сообщает The New York Times. Непроверенный метод будет испытан на Кеннете Смите, признанном виновным в исполнении заказного убийства женщины в 1988 году.