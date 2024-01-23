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Трамп прокомментировал внешнюю политику США

Экс-глава США Дональд Трамп в ходе встречи с избирателями раскритиковал политику действующей администрации Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

45-й президент напомнил, что страна после терактов, произошедших 11 сентября 2001 года, вторглась в ряд стран макрорегиона с тем, чтобы бороться с терроризмом. На заокеанские авантюры, отметил Трамп, было потрачено $9 трлн, в ходе их американские солдаты убили миллионы людей, но эффект был нулевым.

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«В предыдущий раз мы потратили $9 трлн, мы убили миллионы людей. И чего мы добились? Ничего», — подчеркнул политик.

Трамп констатировал, что США «получили только смерть и кровь. И ничего более».

Напомним, что 45-й президент США проводит активную кампанию и намерен снова победить на выборах. В ходе своих выступлений он обещает сосредоточиться на решении внутренних проблем страны и прекратить ряд конфликтов, в которых прямо или косвенно участвуют Соединенные Штаты.

Эксперты полагают, что у Трампа есть значительные шансы на победу. С ними согласны многие политики и дипломаты. Так, посол Канады в США Кирстен Хиллман призвала Оттаву заранее готовиться к такому исходу выборов.

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