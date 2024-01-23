Польша завершила расследование дела о взрыве на территории страны ракеты

Польская прокуратура завершила дело о взрыве украинской ракеты на территории страны. Об этом пишет радиостанция RMF24.

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Напомним, 15 января 2022 года на приграничную с Украиной территорию Польши упала ракета ПВО. Погибли два местных жителя, пострадал трактор.

Результаты расследования показали, что это был снаряд украинских сил ПВО, выпущенный расчетом ЗРК в ходе отражения массированной ракетной атаки со стороны ВС РФ, отметили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что следствие было завершено из-за отсутствия какого-либо сотрудничества Киева в выяснении обстоятельств той трагедии.

Журналисты констатировали, что, прокуратуре так и не удалось выяснить, кто конкретно отдал приказ о запуске ракеты, кто состоял в расчете ЗРК, выпустившего снаряд.