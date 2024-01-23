Польша завершила расследование дела о взрыве на территории страны ракеты

В Польше завершилось следствие по делу о взрыве украинской ракеты
Польская прокуратура завершила дело о взрыве украинской ракеты на территории страны. Об этом пишет радиостанция RMF24.
Напомним, 15 января 2022 года на приграничную с Украиной территорию Польши упала ракета ПВО. Погибли два местных жителя, пострадал трактор.
Результаты расследования показали, что это был снаряд украинских сил ПВО, выпущенный расчетом ЗРК в ходе отражения массированной ракетной атаки со стороны ВС РФ, отметили в прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что следствие было завершено из-за отсутствия какого-либо сотрудничества Киева в выяснении обстоятельств той трагедии.
Журналисты констатировали, что, прокуратуре так и не удалось выяснить, кто конкретно отдал приказ о запуске ракеты, кто состоял в расчете ЗРК, выпустившего снаряд.
Соответственно, резюмировали они, не представляется возможным узнать, кто виновен в гибели жителей Польши.