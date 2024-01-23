Захарова: Запад в своих СМИ начал менять слоганы в адрес России

Страны Запада на фоне того, что ситуация на фронте складывается не в пользу Украины , начали менять в своих СМИ заявления и слоганы в адрес России , считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова . Газета.Ru

"Ситуация на земле [складывается] не в их пользу, мягко говоря. Она привела их в тупик. Теперь им нужно изобретать некие гибридные формулы, - обратила внимание Захарова. - От заявлений и слоганов нанести стратегическое поражение России они теперь в своем собственном информационном мирке, пространстве переходят к словам относительно того, что России нельзя дать победить". ТАСС