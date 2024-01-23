Высадившую кота Твикса проводницу временно отстранили от работы

Проводницу, высадившую кота Твикса из вагона поезда в Кирове, временно отстранили от работы. Об этом во вторник, 23 января, сообщили в РЖД.

Напомним, Твикса перевозил в переноске отец владельца животного. В какой-то момент питомец выбрался из переноски и стал бродить по вагону, а проводница подумала, что кот проник в поезд с улицы, и выпустила его на платформу за пять минут до отправления состава.

Сам хозяин заметил пропажу кота в поезде спустя четыре часа. Проводница решила, что у кота нет хозяев, так как опрос пассажиров не выявил владельца животного. За первые три дня около 297 тысяч человек поставили подписи под петицией с требованием уволить проводницу.

Спустя несколько дней после случившегося Твикса нашли мертвым. Об этом сообщила хозяйка животного. Как могут наказать проводницу, выбросившую кота из поезда, — в материале «Вечерней Москвы».