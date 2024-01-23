NYT: В США впервые проведут казнь азотным отравлением
Американский штат Алабама планирует провести первую в США казнь с помощью азотной гипоксии, сообщает The New York Times. Непроверенный метод будет испытан на Кеннете Смите, признанном виновным в исполнении заказного убийства женщины в 1988 году.
В ноябре 2022 года Смиту удалось пережить попытку казнить его через введение смертельной инъекции. Как сообщается, тогда процедура не привела к летальному исходу из-за трудностей с обнаружением подходящего места для укола. Теперь власти готовятся отнять у него жизнь путем лишения кислорода.
Казнь запланирована на вечер четверга. На администрацию тюрьмы оказывается серьезное давление со стороны активистов и медицинских работников. Критики экзекуции называют происходящее "жутким экспериментом", а 58-летнего Смита - подопытным.
Чиновники утверждают, что смерть от азотной гипоксии безболезненна, поскольку человек быстро теряет сознание.
Смита посадят на каталку, наденут маску на лицо и дадут две минуты на то, чтобы произнести свои последние слова. Затем начальник тюрьмы или его помощник даст команду на закачку газа в маску в течение как минимум 15 минут.