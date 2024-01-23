Расположение иностранных наемников было повреждено в результате ударов по Харькову во вторник, сообщил представитель экстренных служб. ТАСС

Кроме того, в городе Балаклея удар пришелся по месту дислокации участников украинского национального диверсионного подразделения "Кракен" (террористическая организация, запрещена в РФ). Российская газета