Расположение иностранных наемников было повреждено в результате ударов по Харькову во вторник, сообщил представитель экстренных служб. ТАСС
Кроме того, в городе Балаклея удар пришелся по месту дислокации участников украинского национального диверсионного подразделения "Кракен" (террористическая организация, запрещена в РФ). Российская газета
Утром также сообщалось, что взрывы раздаются в районе Киева и в Харькове. «Зеркало недели» писало о взрывах в городе Павлограде в Днепропетровской области. RT на русском