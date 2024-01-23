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В Харькове расположение наемников получило повреждения в результате ударов

Расположение иностранных наемников было повреждено в результате ударов по Харькову во вторник, сообщил представитель экстренных служб. ТАСС

Кроме того, в городе Балаклея удар пришелся по месту дислокации участников украинского национального диверсионного подразделения "Кракен" (террористическая организация, запрещена в РФ). Российская газета

Утром также сообщалось, что взрывы раздаются в районе Киева и в Харькове. «Зеркало недели» писало о взрывах в городе Павлограде в Днепропетровской области. RT на русском

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