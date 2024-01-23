В СК назвали причину крушения самолета в Афганистане

По информации следствия, 20 января в 19:30 (по московскому времени) в Афганистане произошло крушение самолета "Falcon 10". Воздушное судно из Москвы вылетело за парой, которая в тот момент находилась в Таиланде. Во время полета обратно в Москву над Афганистаном самолет перестал выходить на связь. После поисков выяснилось, что самолет разбился, в результате чего двое погибли. Спустя время выяснилось, что два пилота и двое врачей выжили. Москва24