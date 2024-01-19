Пока вы не уснули: требование Грузии к Зеленскому и сокращение Турцией поставок в РФ

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В ВС РФ заявили, что украинская армия кардинально изменила тактику

Боец российской армии с позывным «Снейк» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) кардинально изменили тактику. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам солдата ВС РФ, украинские войска активно использовали кассетные боеприпасы до середины осени.

Польша отказалась подавать иск в ЕСПЧ против России

Новое правительство Польши не будет подавать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу о падении польского правительственного самолета Ту-154 под Смоленском. Об этом со ссылкой на заявление главы МИД страны Радослава Сикорского пишет РИА Новости.

Самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским и высокопоставленными чиновниками на борту разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. В авиакатастрофе погибли 96 человек. Польская делегация летела на траурные мероприятия в Катынь. Варшава неоднократно предъявляла претензии к расследованию катастрофы в России.

Грузия потребовала от Зеленского извинений

Грузия ждет извинений от президентов Украины и Молдавии Владимира Зеленского и Майи Санду, критиковавших якобы негуманное обращение с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили в тюрьме. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили местному ТВ.

СМИ узнали о сокращении Турцией поставок в РФ

Журнал Forbes сообщил о сокращении Турцией с осени поставок в Россию продукции двойного назначения. Как уточняется, речь идет об электронике, чипах, полупроводниках, печатных платах, аппаратуре для связи и навигации, а также оптических прицелах.

Товары находятся в списке для экспортного контроля, составленном США, Евросоюзом и Великобританией. Издание ссылается на данные Турецкого института статистики (TurkStat). Они свидетельствуют о том, что в ноябре цены на такие поставки снизились до минимального с августа 2022 года уровня (до 8,4 миллиона долларов).

В российском регионе нашли потерянную радиоактивную капсулу

В Иркутской области нашли потерянную радиоактивную капсулу с цезием-137. Об этом сообщила пресс-служба компании «ТНГ-Групп» в Telegram.

О пропаже радиационного источника стало известно 17 января.

Bloomberg: Евросоюз начал обсуждение нового пакета санкций против России

Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против РФ, который может включать новые торговые ограничения и расширение санкционных списков.

Суд арестовал главу узбекской диаспоры по делу об оскорблении участников СВО

ВАТАНДОШ Узбекское землячество/VK

Суд арестовал главу узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова из-за его заявлений о военных, находящихся на спецоперации. В ходе допроса Баратов вину не признал.

По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе лингвистическая и компьютерно-техническая, сообщает Следственный комитет.

Великобритания объявила об успешном испытании лазерного оружия

Великобритания провела новые испытания лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire. Успешно поражены воздушные цели, говорится в опубликованном сегодня заявлении Минобороны страны.

По данным военного ведомства, испытания проводились на Гебридских островах.

В России хотят ввести мораторий на штрафы с камер

В Госдуме выступили за введение моратория на штрафы с камер фотовидеофиксации. С соответствующей инициативой обратился к властям глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает «Парламентская газета».

Он обратил внимание на несовершенство средств автоматической фиксации нарушений ПДД. По словам парламентария, в связи с техническими ошибками с проблемами сталкиваются граждане, которые соблюдают закон. Он указал на увеличение числа жалоб на некорректную работу систем.

Boeing загорелся после вылета из аэропорта Майами

Самолет компании Atlas Air, вылетевший из Майами в Сан-Хуан, был вынужден вернуться в аэропорт из-за проблем с двигателем. Об этом пишет The U.S. Sun.