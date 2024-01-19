Польша отказалась подавать иск в ЕСПЧ против России
Новое правительство Польши не будет подавать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу о падении польского правительственного самолета Ту-154 под Смоленском. Об этом со ссылкой на заявление главы МИД страны Радослава Сикорского пишет РИА Новости.
Самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским и высокопоставленными чиновниками на борту разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. В авиакатастрофе погибли 96 человек. Польская делегация летела на траурные мероприятия в Катынь. Варшава неоднократно предъявляла претензии к расследованию катастрофы в России.
При этом в декабре 2023 года новый глава МВД Польши Марчин Кервиньский заявил, что «время теорий заговора и лжи закончилось» и Варшава откажется от версий о вине России в авиакатастрофе.
В свою очередь Радослав Сикорский подчеркнул, что у иска в ЕСПЧ, который ранее намерена была подать Польша по делу об авиакатастрофе, «даже теоретически нет шансов на успех».
«Подача иска, у которого даже теоретически нет шансов на успех, подвергает государство и налогоплательщиков неоправданным расходам», - пояснил министр в своем заявлении в соцсети X.
Он также подчеркнул, что и намерен в одностороннем порядке расторгнуть соглашение о подаче этого иска.
Напомним, в 2022 году польский Сейм принял резолюцию о признании России «государством, поддерживающим терроризм». «За» проголосовал 231 депутат. В резолюции отмечалось в том числе и то, что Россия несет «прямую ответственность» за авиакатастрофу польского правительственного лайнера под Смоленском в апреле 2010 года. При этом она была символической и ни к чему не обязывала. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это решение, отметил, что польские власти «просто отказываются смотреть правде в глаза» и признавать реалии трагического происшествия с Ту-154 под Смоленском.