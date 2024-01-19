Польша отказалась подавать иск в ЕСПЧ против России

Новое правительство Польши не будет подавать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу о падении польского правительственного самолета Ту-154 под Смоленском. Об этом со ссылкой на заявление главы МИД страны Радослава Сикорского пишет РИА Новости.

Самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским и высокопоставленными чиновниками на борту разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. В авиакатастрофе погибли 96 человек. Польская делегация летела на траурные мероприятия в Катынь. Варшава неоднократно предъявляла претензии к расследованию катастрофы в России.

При этом в декабре 2023 года новый глава МВД Польши Марчин Кервиньский заявил, что «время теорий заговора и лжи закончилось» и Варшава откажется от версий о вине России в авиакатастрофе.

В свою очередь Радослав Сикорский подчеркнул, что у иска в ЕСПЧ, который ранее намерена была подать Польша по делу об авиакатастрофе, «даже теоретически нет шансов на успех».

«Подача иска, у которого даже теоретически нет шансов на успех, подвергает государство и налогоплательщиков неоправданным расходам», - пояснил министр в своем заявлении в соцсети X.

Он также подчеркнул, что и намерен в одностороннем порядке расторгнуть соглашение о подаче этого иска.