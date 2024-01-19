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Боец с позывным «Снейк»: ВСУ кардинально изменили тактику

Боец российской армии с позывным «Снейк» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) кардинально изменили тактику. Об этом сообщает РИА Новости.

В ВС РФ заявили, что украинская армия кардинально изменила тактику
© РИА Новости

По словам солдата ВС РФ, украинские войска активно использовали кассетные боеприпасы до середины осени.

«Сейчас гораздо реже», — добавил «Снейк».

Военнослужащий пояснил, что российские войска разработали надежный способ борьбы с кассетными боеприпасами — перекрытия из бревен и песка. Этого хватает, чтобы бороться с подобными снарядами.

До этого Telegram-канал WarGonzo сообщал, что российский солдат с позывным «Малой» в одиночку уничтожил украинский опорный пункт с помощью мины ТМ-62М. Солдат незаметно пересек нейтральную линию. Он смог подобраться к украинскому опорному пункту и заложил мину. После «Малой» вернулся на свою позицию и подорвал снаряд.

Минобороны РФ также сообщало, что российские войска ударили по опорному пункту Вооруженных сил Украины на позициях в районе города Артемовск (украинское название — Бахмут).

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