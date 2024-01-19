Boeing загорелся после вылета из аэропорта Майами
Самолет компании Atlas Air, вылетевший из Майами в Сан-Хуан, был вынужден вернуться в аэропорт из-за проблем с двигателем. Об этом пишет The U.S. Sun.
Boeing 747-8 вылетел из аэропорта Майами, затем развернулся над океаном и вернулся обратно. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно как из хвоста самолета вырывается пламя, рассыпаясь искрами в ночном небе.
При этом в авиакомпании заявили, что грузовой самолет благополучно сел и находящиеся на борту люди не пострадали.
«Мы подтверждаем, что грузовой самолет рейса 5Y095 благополучно приземлился после обнаружения неисправности двигателя (…) Экипаж выполнил все стандартные процедуры», - говорится в заявлении Atlas Air.
Представитель компании подчеркнул, что безопасность полетов является для авиаперевозчика главным приоритетом и будет проведено тщательное расследование инцидента.
Ранее в токийском аэропорту Ханеда Airbus A 350 авиакомпании Japan Airlines столкнулся с самолетом Bombardier DHC8-300, принадлежащим береговой охране Японии. Оба воздушных судна загорелись. Погибли пять сотрудников береговой охраны, удалось эвакуировать 379 человек, находившихся на борту рейсового самолета. Из-за ЧП были закрыты все четыре взлетно-посадочные полосы аэропорта.