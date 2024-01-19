Boeing загорелся после вылета из аэропорта Майами

Самолет компании Atlas Air, вылетевший из Майами в Сан-Хуан, был вынужден вернуться в аэропорт из-за проблем с двигателем. Об этом пишет The U.S. Sun.

Boeing 747-8 вылетел из аэропорта Майами, затем развернулся над океаном и вернулся обратно. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно как из хвоста самолета вырывается пламя, рассыпаясь искрами в ночном небе.

При этом в авиакомпании заявили, что грузовой самолет благополучно сел и находящиеся на борту люди не пострадали.

«Мы подтверждаем, что грузовой самолет рейса 5Y095 благополучно приземлился после обнаружения неисправности двигателя (…) Экипаж выполнил все стандартные процедуры», - говорится в заявлении Atlas Air.

Представитель компании подчеркнул, что безопасность полетов является для авиаперевозчика главным приоритетом и будет проведено тщательное расследование инцидента.