Суд арестовал главу узбекской диаспоры по делу об оскорблении участников СВО

Суд в Москве арестовал главу узбекского землячества Баратова
Суд арестовал главу узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова из-за его заявлений о военных, находящихся на спецоперации. В ходе допроса Баратов вину не признал.
По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе лингвистическая и компьютерно-техническая, сообщает Следственный комитет.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Усмана Баратова.
Руководители узбекских национально-культурных организаций России осудили слова Баратова.