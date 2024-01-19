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Суд в Москве арестовал главу узбекского землячества Баратова

Суд арестовал главу узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова из-за его заявлений о военных, находящихся на спецоперации. В ходе допроса Баратов вину не признал.

Суд арестовал главу узбекской диаспоры по делу об оскорблении участников СВО
© ВАТАНДОШ Узбекское землячество/VK

По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе лингвистическая и компьютерно-техническая, сообщает Следственный комитет.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Усмана Баратова.

В Подмосковье группа иностранцев избила участника СВО

Руководители узбекских национально-культурных организаций России осудили слова Баратова.

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