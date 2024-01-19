Bloomberg: Евросоюз начал обсуждение нового пакета санкций против России

Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против РФ, который может включать новые торговые ограничения и расширение санкционных списков. ТАСС

«Европейский союз начал обсуждение нового пакета санкций, который он, похоже, одобрит к 24 февраля », — говорится в публикации. RT на русском

Также издание сообщило о том, что в ЕС идут дискуссии о планах по созданию нового фонда для военной поддержки Украины. По словам автора статьи, некоторые страны ЕС хотят использовать этот фонд в качестве способа обновления механизма финансирования. Газета.Ru