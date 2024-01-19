Великобритания объявила об успешном испытании лазерного оружия
Великобритания провела новые испытания лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire. Успешно поражены воздушные цели, говорится в опубликованном сегодня заявлении Минобороны страны.
По данным военного ведомства, испытания проводились на Гебридских островах.
«Система лазерного направленного энергетического оружия DragonFire успешно провела первую в Великобритании мощную стрельбу лазерным оружием по воздушным целям», - подчеркивается в заявлении.
В Минобороны отметили, что дальность действия DragonFire засекречена, но это оружие может поразить со скоростью света «любую цель в пределах прямой видимости».
«Этот тип вооружения может произвести революцию, уменьшив зависимость от дорогих боеприпасов, а также снизив риск сопутствующего ущерба», - подчеркнул министр обороны Грант Шаппс.
Оборонное ведомство отметило, что стоимость одного выстрела из такого лазерного оружия составляет менее 10 фунтов.
«И армия, и флот рассматривают возможность использования этой технологии как части будущей противовоздушной обороны», - подчеркивается в заявлении.
Ранее Пентагон показал видео с испытаний компонентов гиперзвуковой ракеты, разрабатываемой в интересах Военно-морских сил и армии США.