Великобритания объявила об успешном испытании лазерного оружия

«Система лазерного направленного энергетического оружия DragonFire успешно провела первую в Великобритании мощную стрельбу лазерным оружием по воздушным целям», - подчеркивается в заявлении.

В Минобороны отметили, что дальность действия DragonFire засекречена, но это оружие может поразить со скоростью света «любую цель в пределах прямой видимости».