Грузия потребовала от Зеленского извинений

Грузия ждет извинений от президентов Украины и Молдавии Владимира Зеленского и Майи Санду, критиковавших якобы негуманное обращение с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили в тюрьме. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили местному ТВ. Российская газета
"Сегодня мы узнали, что президент Зеленский лгал, когда обвинял Грузию в пытках Саакашвили, узнали, что врала президент Санду, когда обвиняла Грузию в пытках Саакашвили. Мы узнали, что лгали и европарламентарии, которые обвиняли Грузию в пытках Саакашвили, - сказал Папуашвили. - Сегодня мы узнали, что многие западные политики опозорились перед Грузией и грузинским народом, так как зря обвиняли Грузию в пытках Саакашвили. Мы об этом узнали и поэтому ждем, что эти люди извинятся, однако это иногда менее ожидаемо". ТАСС
«Лоббисты тратили миллионы на статьи, телерепортажи, заявления политиков (в поддержку Саакашвили). Вот так оконфузились многие политики Запада», – добавил он. Деловая газета "Взгляд"