Пока вы не уснули: Лавров о переговорах с МИД КНДР и новая военная доктрина Белоруссии

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Лавров раскрыл детали переговоров с главой МИД КНДР

Ситуация на Корейском полуострове станет предметом обсуждения на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Детали переговоров раскрыл министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы всегда выступали за налаживание переговорного процесса без каких-либо предварительных условий, с тем чтобы добиваться достижения прочного мира и стабильности во всей Северо-Восточной Азии, - сказал Лавров. - Соответствующие предложения Россия самостоятельно и вместе с КНР вносила в Совет Безопасности ООН, они находятся на столе переговоров".

Лукашенко обсудит военную доктрину Белоруссии

Проекты концепции нацбезопасности и новой военной доктрины Белоруссии будут обсуждаться сегодня на совещании у президента Александра Лукашенко. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого».

Ожидается, что оба документа будут вынесены на утверждение Всебелорусского народного собрания. Ранее в проект концепции нацбезопасности после общественного обсуждения были внесены дополнения.

Евросоюз начал работать с доходами от замороженных активов России

Европейский союз начал техническую работу по использованию доходов от замороженных активов России для помощи Украине, заявил бельгийский вице-премьер Винсент ван Петегем.

Он отметил, что тема замороженных российских активов была обсуждена министрами. «Мы проанализировали поступившие в декабре предложения ЕК и главы дипломатии Евросоюз и подтвердили наше намерение быстро продвигаться в этом вопросе. Работа на техническом уровне началась, мы намерены достичь скорого прогресса», — сказал он.

Путин учредил новое почетное звание в России

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации».

Как следует из указа, звание будет присваиваться высокопрофессиональным должностным лицам местного самоуправления за личные заслуги в развитии указанной отрасли, в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований и реализации отдельных государственных полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления, а также за достижение иных значимых результатов профессиональной деятельности.

Обвиняемая в убийстве Татарского дала показания в суде

Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемая в убийстве военкора Владлена Татарского, 16 января дала показания в суде, передает РИА Новости. По словам Треповой, ее убедили, что в бюсте Татарского были микрофон и трекер, а о взрывчатке она не знала.

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе. Он состоял в ополчении Донбасса, позже начал писать о конфликте на Украине и вел популярный Telegram-канал. Обвинение по делу предъявили Дарье Треповой — девушка пришла в кафе на мероприятие, посвященное Фомину, и подарила ему гипсовый бюст в котором находилось самодельное взрывное устройство. В ФСБ заявили, что за терактом также стоят украинские спецслужбы.

Блинкен заверил Зеленского в Давосе, что США продолжат помогать Украине

Соединенные Штаты продолжат помогать Украине, несмотря на сложности с согласованием финансирования дальнейшей поддержки в Конгрессе. С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, который встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

«Мы полны решимости продолжать нашу поддержку Украины, и мы очень тесно сотрудничаем с конгрессом, чтобы добиться этого», — сказал Блинкен.

В Кремле оценили инициативу перенести столицу России в Иркутск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что идея переноса столицы РФ в Иркутск нереализуема.

«Я не думаю, что эта инициатива реализуема», — сказал представитель Кремля.

Ранее издание "SakhaLife" опубликовало письмо кандидата исторических наук Афанасия Николаева, который предложил руководству страны перенести столицу России в Иркутск.

Названо число стран, которые подключились к отечественному аналогу SWIFT

Unsplash

К аналогу международной системы SWIFT успели подключиться уже 20 государств, сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию, представленную на международной выставке-форуме «Россия» первым заместителем председателя ЦБ Владимиром Чистюхиным.

Речь идет о Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

В материале говорится, что в общей сложности с ней работают 557 банков и компаний, «из них 159 нерезидентов из 20 стран».

Маск поставил условие для развития ИИ в Tesla

Илон Маск заявил, что Tesla не будет самостоятельно заниматься развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ), если он не получит 25-процентную долю в капитале компании. Об этом Маск написал в X (ранее Twitter).

"Мне неудобно развивать Tesla как лидера в области ИИ и робототехники, не имея 25% голосующих акций. Эта доля будет означать только наличие у меня влияния, но [мое решение] может быть отменено, если большое количество акционеров проголосует против, - заявил он. - В противном случае, я бы предпочел создавать такие продукты за пределами Tesla. Автомобильная компания - собрание дюжины стартапов, а не одного".

Маск остается крупнейшим акционером Tesla, владеющим более 12% акций компании.

Российский миллиардер погиб под снежной лавиной

Соцсети

Редакция интернет-издания Baza сообщила о гибели 48-летнего миллиардера Андрея Годунова. Как уточняется в Telegram-канале портала, он умер в Мурманской области во время похода.

Подчеркивается, что Годунов попал под снежную лавину. 8 января его тело было обнаружено возле ущелья Рамзай на горе Петрелиус.