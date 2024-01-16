Проекты концепции нацбезопасности и новой военной доктрины Белоруссии будут обсуждаться сегодня на совещании у президента Александра Лукашенко. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого».

Ожидается, что оба документа будут вынесены на утверждение Всебелорусского народного собрания. Ранее в проект концепции нацбезопасности после общественного обсуждения были внесены дополнения.

«Вы знаете обстановку не хуже меня. Ключевые направления трансформации современных рисков, вызовов и угроз в сфере национальной безопасности довольно подробно изложены в концепции и военной доктрине. И многие заложенные там оценки и прогнозы уже сбываются», - отметил президент Белоруссии Александр Лукашнко, обратив внимание на ситуацию на Ближнем востоке.

Он также подчеркнул, что «сформирована и поставлена задача: неформально подойти к подготовке новой Концепции и спросить мнение людей».