В Белоруссии обсудят новую военную доктрину
Проекты концепции нацбезопасности и новой военной доктрины Белоруссии будут обсуждаться сегодня на совещании у президента Александра Лукашенко. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого».
Ожидается, что оба документа будут вынесены на утверждение Всебелорусского народного собрания. Ранее в проект концепции нацбезопасности после общественного обсуждения были внесены дополнения.
«Вы знаете обстановку не хуже меня. Ключевые направления трансформации современных рисков, вызовов и угроз в сфере национальной безопасности довольно подробно изложены в концепции и военной доктрине. И многие заложенные там оценки и прогнозы уже сбываются», - отметил президент Белоруссии Александр Лукашнко, обратив внимание на ситуацию на Ближнем востоке.
Он также подчеркнул, что «сформирована и поставлена задача: неформально подойти к подготовке новой Концепции и спросить мнение людей».
Ранее Александр Лукашенко заявил, что мир находится «на пороге грандиозных событий». По мнению главы государства, 2024 год будет «сложным и шумным» и приходится «идти по тонкому льду». Президент Белоруссии также подчеркнул, что нельзя допустить того, чтобы вспыхнула вся планета.