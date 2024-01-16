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Блинкен заверил Зеленского в Давосе, что США продолжат помогать Украине

Соединенные Штаты продолжат помогать Украине, несмотря на сложности с согласованием финансирования дальнейшей поддержки в Конгрессе. С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, который встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. ТАСС

«Мы полны решимости продолжать нашу поддержку Украины, и мы очень тесно сотрудничаем с конгрессом, чтобы добиться этого», — сказал Блинкен. Газета.Ru

Он также выразил уверенность, что «европейские коллеги сделают то же самое». Деловая газета "Взгляд"

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