Блинкен заверил Зеленского в Давосе, что США продолжат помогать Украине

Соединенные Штаты продолжат помогать Украине, несмотря на сложности с согласованием финансирования дальнейшей поддержки в Конгрессе. С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, который встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. ТАСС

«Мы полны решимости продолжать нашу поддержку Украины, и мы очень тесно сотрудничаем с конгрессом, чтобы добиться этого», — сказал Блинкен. Газета.Ru