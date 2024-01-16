Российский миллиардер Годунов погиб под снежной лавиной

Редакция интернет-издания Baza сообщила о гибели 48-летнего миллиардера Андрея Годунова. Как уточняется в Telegram-канале портала, он умер в Мурманской области во время похода.

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Подчеркивается, что Годунов попал под снежную лавину. 8 января его тело было обнаружено возле ущелья Рамзай на горе Петрелиус.

Также отмечается, что Годунов ехал на снегоходе вместе с 54-летним предпринимателем Игорем Слонским и туристической группой, которая не была официально зарегистрирована. Тогда они и попали под лавину.

«В итоге Годунов и Слонский погибли», - говорится в публикации.

Андрей Годунов основал фирму NBCOM Group. Она занимается продажей и обслуживанием продукции бренда Apple.