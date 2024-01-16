Лавров раскрыл детали переговоров с главой МИД КНДР

"Мы всегда выступали за налаживание переговорного процесса без каких-либо предварительных условий, с тем чтобы добиваться достижения прочного мира и стабильности во всей Северо-Восточной Азии, - сказал Лавров. - Соответствующие предложения Россия самостоятельно и вместе с КНР вносила в Совет Безопасности ООН, они находятся на столе переговоров". ТАСС