Лавров раскрыл детали переговоров с главой МИД КНДР

Ситуация на Корейском полуострове станет предметом обсуждения на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Детали переговоров раскрыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Lenta.ru
"Мы всегда выступали за налаживание переговорного процесса без каких-либо предварительных условий, с тем чтобы добиваться достижения прочного мира и стабильности во всей Северо-Восточной Азии, - сказал Лавров. - Соответствующие предложения Россия самостоятельно и вместе с КНР вносила в Совет Безопасности ООН, они находятся на столе переговоров". ТАСС
Лавров отметил, что Москва всегда поддерживает Пхеньян в ООН, а также «очень ценит аналогичную позицию в поддержку позиции Российской Федерации», в том числе в вопросах, касающихся СВО. RT на русском