В Кремле оценили инициативу перенести столицу России в Иркутск

«Я не думаю, что эта инициатива реализуема», — сказал представитель Кремля. RT на русском

Ранее издание "SakhaLife" опубликовало письмо кандидата исторических наук Афанасия Николаева, который предложил руководству страны перенести столицу России в Иркутск. По его мнению, это позволит "обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части России". Общественник также назвал Иркутск "одним из центров легендарной доисторической Тартарии". ТАСС