Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемая в убийстве военкора Владлена Татарского, 16 января дала показания в суде, передает РИА Новости. По словам Треповой, ее убедили, что в бюсте Татарского были микрофон и трекер, а о взрывчатке она не знала.

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе. Он состоял в ополчении Донбасса, позже начал писать о конфликте на Украине и вел популярный Telegram-канал. Обвинение по делу предъявили Дарье Треповой — девушка пришла в кафе на мероприятие, посвященное Фомину, и подарила ему гипсовый бюст в котором находилось самодельное взрывное устройство. В ФСБ заявили, что за терактом также стоят украинские спецслужбы.

По версии следствия, Трепова, «разделяя оппозиционные взгляды о проведении Вооруженными Силами России специальной военной операции», вошла в состав организованной группы, которая подготовила теракт для дестабилизации органов власти РФ и «понуждения их к принятию решения о прекращении СВО».

О бюсте

16 января 2024 года Трепова рассказала в суде, что посылка с бюстом пришла ей 8 марта 2023-го. Ее испугал размер коробки и она уточнила у приславших посылку, не будет ли это «как в случае с Дарьей Дугиной» (автомобиль Дугиной, дочери и соратницы российского философа Александра Дугина, был взорван). По словам Треповой, ее заверили, что взрывчатки там нет.

«Я поверила, но меня это испугало, они говорили, что посылка из-за границы идет. Я подумала, что из-за границы нельзя перевезти бомбу», — подчеркнула Трепова.

Она добавила, что упаковка показалась ей странной: снизу к бюсту был прикреплен пенопласт, а под ним находился металлический диск размером с пятирублевую монету. Ей заявили, что это «штука с микрофоном».

«Я обратила внимание, что зрачки [бюста] были странно сделаны, как будто там воронка, я пыталась ручкой проткнуть, но не получилось», — отметила Трепова.

Об украинских кураторах

Также Трепова рассказала, что выполняла задания украинского журналиста Романа Попкова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и его друга по прозвищу Гештальт. Настоящее имя этого человека в суде не озвучили.

Трепова заявила, что была подписана на Попкова в соцсетях с весны 2022 года. Она сочувствовала украинцам и однажды «на волне эмоций» спросила его, может ли она поехать волонтером на Украину.

Через полгода Попков написал, что может помочь ей с переездом, и начал давать небольшие поручения. К примеру, купить незарегистрированные сим-карты.