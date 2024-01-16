Путин учредил новое почетное звание в России

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Парламентская газета
Как следует из указа, звание будет присваиваться высокопрофессиональным должностным лицам местного самоуправления за личные заслуги в развитии указанной отрасли, в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований и реализации отдельных государственных полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления, а также за достижение иных значимых результатов профессиональной деятельности. ТАСС
Также отмечается, что звание присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала работы в местной власти и при наличии других государственных наград или поощрений. Lenta.ru