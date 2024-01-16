Путин учредил новое почетное звание в России

Как следует из указа, звание будет присваиваться высокопрофессиональным должностным лицам местного самоуправления за личные заслуги в развитии указанной отрасли, в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований и реализации отдельных государственных полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления, а также за достижение иных значимых результатов профессиональной деятельности. ТАСС

Также отмечается, что звание присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала работы в местной власти и при наличии других государственных наград или поощрений. Lenta.ru