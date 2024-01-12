Пока вы не уснули: предостережение Медведева Лондону и тайный сигнал Зеленского Путину

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Медведев: размещение войск Британии на Украине будет объявлением войны

DPA/TACC

Размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России. Об этом заявил сегодня в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя визит в Киев премьер-министра Великобритании.

Сегодня с визитом в Киев прибыл глава правительства Великобритании Риши Сунак. Ожидается, что он вместе с Владимиром Зеленским подпишет соглашение в сфере безопасности между двумя странами. Гарантии безопасности были даны лидерами G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Bild: Зеленский адресовал Путину тайное послание

Zuma\Тасс

Владимир Зеленский послал тайный сигнал президенту России Владимиру Путину во время визита в Эстонию. Как сообщает Bild, он надел свитер с координатами, которые указывают на географический центр Украины в границах 1991 года.

В четверг, 11 января, политик встретился с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Последняя надела костюм и брошь в цветах украинского флага, а Зеленский был в свитере темно-зеленого цвета. На нем были написаны числа 48.3794° и 31.1656°.

В ЕС разгневаны скорой отставкой главы Евросовета

В ЕС недовольны скорым уходом главы Евросовета Шарля Мишеля со своего поста и его планами стать членом Европарламента (ЕП), Мишель сталкивается с негативной реакцией в ЕС со стороны официальных лиц. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.

По их информации, европейские дипломаты "справедливо пришли в ярость" после соответствующего заявления Мишеля, поскольку "не были заранее проинформированы об этом решении". В ЕП, как отмечает издание, "уже оказывают давление на Мишеля, требуя его немедленной отставки". Депутат ЕП Йенс Гайер назвал поступок председателя Евросовета "эгоизмом", из-за которого теперь политик должен "как можно скорее покинуть свой пост".

СМИ узнали, как Россия может ответить на конфискацию активов

Россия готовится к судебным тяжбам, чтобы помешать Западу конфисковать часть замороженных активов ЦБ РФ в пользу Украины. Банк России «сейчас близок к соглашению» с международными юридическими фирмами для представления интересов страны в случае юридического разбирательства, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, российские чиновники пришли к выводу, что изъятие замороженных активов РФ маловероятно. При этом Центробанк РФ близок к заключению соглашения с международными юридическими фирмами о представлении интересов Москвы в случае судебного разбирательства.

ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия Пензенской области за связь с Польшей

ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия Пензенской области за сотрудничество со спецслужбой Польши. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности пресечены отношения конфиденциального сотрудничества с представителем спецслужб иностранного государства сотрудника одного из особо режимных предприятий Пензенской области", - отметили в ЦОС.

По версии следствия, "российский гражданин инициативно установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Республики Польша с целью передачи сведений о деятельности предприятия в обмен на оказание ему содействия в выезде на постоянное место жительство в иностранное государство".

СМИ: в Турции нашли тело пропавшей туристки из России

Соцсети

Telegram-канал Mash сообщил, что в Турции обнаружили тело пропавшей российской туристки Надежды Ярыгиной. По предварительным данным, ее похитили и убили.

Mash ссылается на версию, согласно которой россиянку могли похитить с целью выкупа.

40-летняя жительница Кирова Надежда Ярыгина отправилась на отдых в Кемер 31 декабря и должна была вернуться домой 8 января. Сотрудники отеля сообщили, что 4 января она ушла на прогулку в горы и не вернулась. В номере отеля остались ее вещи и документы.

США обвинили в военной провокации на границе с Россией

США своими действиями по размещению оружия в Финляндии провоцируют военный конфликт с Россией и ставят союзника под удар. Об этом заявил в соцсети Х бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, США уже разместили часть своих сил в Финляндии.

«И подозреваю, что если нам позволят, мы разместим ракеты в этой стране. Это превращает Финляндию в магнит для нападения!» — написал он.

При этом Дуглас Макгрегор выразил свое возмущение тем, что глобалистские элиты продолжают распространять утверждение о том, что «русские идут».

Германия возглавила список стран ЕС по высылке граждан РФ

Unsplash

Германия стала лидером среди европейских стран по высылке россиян, которые пытались получить разрешение на длительное пребывание. Как сообщает «Коммерсант», лишь за третий квартал 2023 года предписания покинуть ФРГ получили почти 600 человек, а всего за прошлый год Берлин депортировал почти 1,5 тысячи граждан России.

В публикации отмечается, что получение немецкой визы в России значительно усложнилось с начала спецоперации, когда из Москвы выслали сотни сотрудников консульства ФРГ. В результате россияне пытаются подать документы непосредственно в Германии, и многим не получается получить разрешение на пребывание.

Киркоров пожертвовал 5 млн рублей детям Белгорода

Филипп Киркоров/VK

Певец Филипп Киркоров перевел белгородскому фонду «Синяя птица», который занимается помощью детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, 5 млн рублей. Об этом сообщили на VK-странице организации.

«Окончание 2023 года принесло нам грусть, страх и смятение. Но 2024 год начинается с чудес, которые вселяют надежду, уверенность и радость!» — написали в посте.

Изначально артист перевел «Синей птице» 2 млн 400 тыс. рублей. В фонде уточнили, что средства пойдут на пособия, материалы для занятий и оборудование актового зала. Затем в организацию поступил еще один платеж от Киркорова на сумму 2 млн 600 тыс. рублей.

Туктамышева высказалась о насилии в спорте

РИА Новости

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева высказалась о насилии в спорте. Ее слова приводит «Мел».

«Я с этим за всю свою спортивную карьеру ни разу не столкнулась. Но знаю, что есть известные фигуристки, которые, к сожалению, через это прошли», — заявила она.