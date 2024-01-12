В ЕС разгневаны скорой отставкой главы Евросовета

В ЕС недовольны скорым уходом главы Евросовета Шарля Мишеля со своего поста и его планами стать членом Европарламента (ЕП), Мишель сталкивается с негативной реакцией в ЕС со стороны официальных лиц. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на европейских чиновников. Газета.Ru

По их информации, европейские дипломаты "справедливо пришли в ярость" после соответствующего заявления Мишеля, поскольку "не были заранее проинформированы об этом решении". В ЕП, как отмечает издание, "уже оказывают давление на Мишеля, требуя его немедленной отставки". Депутат ЕП Йенс Гайер назвал поступок председателя Евросовета "эгоизмом", из-за которого теперь политик должен "как можно скорее покинуть свой пост". ТАСС