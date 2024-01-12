Медведев: размещение войск Британии на Украине будет объявлением войны

«Будет означать объявление войны»: Медведев предостерег Лондон
Размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России. Об этом заявил сегодня в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя визит в Киев премьер-министра Великобритании.
Сегодня с визитом в Киев прибыл глава правительства Великобритании Риши Сунак. Ожидается, что он вместе с Владимиром Зеленским подпишет соглашение в сфере безопасности между двумя странами. Гарантии безопасности были даны лидерами G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
Комментируя визит британского политика в Киев, Дмитрий Медведев задался вопросом, как бы отнеслась западная общественность к попаданию делегации под обстрел кассетными боеприпасами в Киеве, также как это случилось с жителями Белгорода.
«И еще: надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране», - заметил зампред Совета безопасности России.
Жертвами ракетного удара, который ВСУ 30 декабря нанесли по Белгороду, стали 25 человек, в том числе пять детей. Более ста человек пострадали. В Минобороны РФ сообщили, что удар был произведен ракетами «Ольха» и снарядами чешской системы залпового огня Vampire. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку преступлением против гражданского населения и подчеркнул, что она не останется безнаказанной.