Медведев: размещение войск Британии на Украине будет объявлением войны

Размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России. Об этом заявил сегодня в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя визит в Киев премьер-министра Великобритании.

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Сегодня с визитом в Киев прибыл глава правительства Великобритании Риши Сунак. Ожидается, что он вместе с Владимиром Зеленским подпишет соглашение в сфере безопасности между двумя странами. Гарантии безопасности были даны лидерами G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Комментируя визит британского политика в Киев, Дмитрий Медведев задался вопросом, как бы отнеслась западная общественность к попаданию делегации под обстрел кассетными боеприпасами в Киеве, также как это случилось с жителями Белгорода.

«И еще: надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране», - заметил зампред Совета безопасности России.