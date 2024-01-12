Bild: Зеленский адресовал Путину тайное послание

Владимир Зеленский послал тайный сигнал президенту России Владимиру Путину во время визита в Эстонию. Как сообщает Bild, он надел свитер с координатами, которые указывают на географический центр Украины в границах 1991 года.

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В четверг, 11 января, политик встретился с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Последняя надела костюм и брошь в цветах украинского флага, а Зеленский был в свитере темно-зеленого цвета. На нем были написаны числа 48.3794° и 31.1656°.

По словам обозревателя издания, это тайное послание для Путина. По этим координатам расположено село Добровеличковка Кировоградской области Украины. Там находится географический центр страны в границах 1991 года. В самом селе указан памятный знак, где сходятся украинские параллели и меридианы.