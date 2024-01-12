Германия возглавила список стран ЕС по высылке граждан РФ

Германия стала лидером среди европейских стран по высылке россиян, которые пытались получить разрешение на длительное пребывание. Как сообщает «Коммерсант», лишь за третий квартал 2023 года предписания покинуть ФРГ получили почти 600 человек, а всего за прошлый год Берлин депортировал почти 1,5 тысячи граждан России.

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В публикации отмечается, что получение немецкой визы в России значительно усложнилось с начала спецоперации, когда из Москвы выслали сотни сотрудников консульства ФРГ. В результате россияне пытаются подать документы непосредственно в Германии, и многим не получается получить разрешение на пребывание.

Самыми распространенными причинами отказов в пребывании являются преступления, нелегальная работа или подделка документов. Однако в последние два года их перечень значительно расширился. Например, в случае запроса убежища, нередко мигрантам указывают недостаток оснований. В случае проживания в стране по туристической визе больше установленного срока, россиянам предписывают покинуть страну по факту нарушения миграционных правил.