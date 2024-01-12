Telegram-канал Mash сообщил , что в Турции обнаружили тело пропавшей российской туристки Надежды Ярыгиной. По предварительным данным, ее похитили и убили.

40-летняя жительница Кирова Надежда Ярыгина отправилась на отдых в Кемер 31 декабря и должна была вернуться домой 8 января. Сотрудники отеля сообщили, что 4 января она ушла на прогулку в горы и не вернулась. В номере отеля остались ее вещи и документы.