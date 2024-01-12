ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за связь с Польшей

ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия Пензенской области за сотрудничество со спецслужбой Польши. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности пресечены отношения конфиденциального сотрудничества с представителем спецслужб иностранного государства сотрудника одного из особо режимных предприятий Пензенской области", - отметили в ЦОС.

По версии следствия, "российский гражданин инициативно установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Республики Польша с целью передачи сведений о деятельности предприятия в обмен на оказание ему содействия в выезде на постоянное место жительство в иностранное государство".