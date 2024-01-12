США обвинили в военной провокации на границе с Россией

США своими действиями по размещению оружия в Финляндии провоцируют военный конфликт с Россией и ставят союзника под удар. Об этом заявил в соцсети Х бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, США уже разместили часть своих сил в Финляндии.

«И подозреваю, что если нам позволят, мы разместим ракеты в этой стране. Это превращает Финляндию в магнит для нападения!» — написал он.

При этом Дуглас Макгрегор выразил свое возмущение тем, что глобалистские элиты продолжают распространять утверждение о том, что «русские идут».

После начала Россией спецоперации на Украине Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от нейтралитета. Финляндия официально вошла в НАТО в апреле 2023 года.