США обвинили в военной провокации на границе с Россией
США своими действиями по размещению оружия в Финляндии провоцируют военный конфликт с Россией и ставят союзника под удар. Об этом заявил в соцсети Х бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, США уже разместили часть своих сил в Финляндии.
«И подозреваю, что если нам позволят, мы разместим ракеты в этой стране. Это превращает Финляндию в магнит для нападения!» — написал он.
При этом Дуглас Макгрегор выразил свое возмущение тем, что глобалистские элиты продолжают распространять утверждение о том, что «русские идут».
После начала Россией спецоперации на Украине Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от нейтралитета. Финляндия официально вошла в НАТО в апреле 2023 года.
США и Финляндия также подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. Госсекретарь Энтони Блинкен в ходе церемонии отметил, что после вступления документа в силу военные начнут «сотрудничать более эффективно и действенно, а войска получат больше возможностей с целью совместной подготовки и укрепят оперативную совместимость НАТО».