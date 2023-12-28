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В МИД РФ заявили об обмане Зеленским Макрона и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский обманул в 2019 году президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель, пообещав дать Донбассу особый статус. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр отметил, что Зеленский под этим подписался, а через пару лет, когда уже началась спецоперация на Украине, глава офиса украинского президента Андрей Ермак сказал: «Да нет, это он их все надурил, чтобы они от него отстали, а он занимался делом, ему помогали старшие товарищи выиграть время».

Минобороны России назвало число контрактников в армии

Контрактную службу в вооруженных силах проходят более 640 тысяч человек. Об этом сообщило Минобороны РФ в рамках проекта «Армия в цифрах — 2023», впервые раскрыв число контрактников, пишет РБК.

По данным министерства, в составе отрядов БАРС, созданных в 2015 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина, участие в спецоперации приняли более 40 тысяч человек.

Сейчас в зоне военной операции выполняют задачи 7 тысяч контрактников.

Лавров ответил на признание России врагом США

Соединенные Штаты назвали Россию врагом, если это так, то Москва готова к любому развитию событий, заявил на канале «Россия 24» глава МИД Сергей Лавров.

По его словам, глава Минобороны США Ллойд Остин назвал Россию врагом, в этой связи Москва готова к любому развитию событий, передает РИА «Новости».

Балкер подорвался на мине в Черном море

Балкер под флагом Панамы, следовавший продвигаемым Киевом так называемым альтернативным зерновым маршрутом, подорвался на мине в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины.

"В Черном море произошел подрыв на <...> морской мине гражданского судна под флагом Панамы. Балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Сообщается, что судно потеряло управление, возник пожар. Пострадали двое моряков. К балкеру направлены буксиры для доставки в порт.

Медведев оценил возможность начала переговоров с Украиной

Переговоры Москвы и Киева вполне возможны в следующем году, они не ограничены по времени и могут вестись «до полного разгрома» украинских войск. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Отвечая на вопрос РИА Новости о начале переговоров, политик подчеркнул, что Россия никогда от них не отказывалась, «в отличие от безумных властей Украины».

Стала известна схема поставки вооружения НАТО на Украину

EPA/TACC

Грузы НАТО доставляются на Украину с авиабазы альянса в Румынии. Как сообщает РИА Новости, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что их перевозят гражданскими фурами через Одесскую область.

По его информации, поставки военных грузов из стран Запада идут на военную базу «Михаил Когэлничану» — она расположена недалеко от Констанцы, крупнейшего морского порта страны на Черном море. Оттуда на Украину их вывозят гражданскими фурами с европейскими номерными знаками. Автомобили следуют через населенные пункты Галац, Рени и заходят в Одесскую область в Измаил.

Захарова рассказала о готовности России стать Ноевым ковчегом

Россия готова стать для мира своего рода Ноевым ковчегом, сохраняя накопленные предыдущими поколениями традиционные ценности. Об этом заявила в интервью автору проекта RT «Своих не бросаем» Марии Бутиной официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, в России поняли, что необходимо стать «перед лицом этого разрушительного зла».

Памфилова назвала число кандидатов на участие в выборах президента России

Число кандидатов, которые хотят принять участие в президентских выборах в марте 2024 года, достигла 33 человека. Об этом сообщила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова.

По ее словам, участвовать в выборах президента РФ в настоящее время намерены 9 кандидатов от партий и 24 самовыдвиженца. Документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ уже подали восемь кандидатов от партий и шесть самовыдвиженцев, добавила Памфилова.

Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Петербурге

Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «112». Причиной стали проблемы с сердцем.

«Артисту стало плохо с сердцем. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести», — сообщил telegram-канал 112.

Мать сбежавшего в США фехтовальщика объяснила поступок сына

Мать российского шпажиста Сергея Биды Елена Гришина рассказала, что ее сын уехал вместе со своей женой Виолеттой в США на лечение.