Переговоры Москвы и Киева вполне возможны в следующем году, они не ограничены по времени и могут вестись «до полного разгрома» украинских войск. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Отвечая на вопрос РИА Новости о начале переговоров, политик подчеркнул, что Россия никогда от них не отказывалась, «в отличие от безумных властей Украины».

«Подобные "переговоры" никак временем не ограничены. Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса», — заявил Дмитрий Медведев.

Он также подчеркнул, что спецоперация продолжится, а ее целью остается «разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма».

Российская специальная операция проходит на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В этом году Украина вела широко анонсированное контрнаступление, оружие для которого было поставлено западными странами. Однако оно закончилось провалом и западные эксперты отметили, что Киеву следует как можно скорее приступить к переговорам с Москвой. В противном случае, предупредили аналитики, Украина может утратить ряд ключевых регионов.