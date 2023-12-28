В МИД РФ заявили об обмане Зеленским Макрона и Меркель

Министр отметил, что Зеленский под этим подписался, а через пару лет, когда уже началась спецоперация на Украине, глава офиса украинского президента Андрей Ермак сказал: «Да нет, это он их все надурил, чтобы они от него отстали, а он занимался делом, ему помогали старшие товарищи выиграть время». Газета.Ru