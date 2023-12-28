Президент Украины Владимир Зеленский обманул в 2019 году президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель, пообещав дать Донбассу особый статус. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Lenta.ru
Министр отметил, что Зеленский под этим подписался, а через пару лет, когда уже началась спецоперация на Украине, глава офиса украинского президента Андрей Ермак сказал: «Да нет, это он их все надурил, чтобы они от него отстали, а он занимался делом, ему помогали старшие товарищи выиграть время». Газета.Ru
Кроме того, Лавров напомнил, что недавно наигранно забыл русский язык. Хотя ранее он защищал народ России, говоря, что он гражданин Киева, но его родной язык — русский. По мнению главы МИД РФ, президент Украины предал оба своих народа. Ura.Ru