Грузы НАТО доставляются на Украину с авиабазы альянса в Румынии. Как сообщает РИА Новости, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что их перевозят гражданскими фурами через Одесскую область.

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По его информации, поставки военных грузов из стран Запада идут на военную базу «Михаил Когэлничану» — она расположена недалеко от Констанцы, крупнейшего морского порта страны на Черном море. Оттуда на Украину их вывозят гражданскими фурами с европейскими номерными знаками. Автомобили следуют через населенные пункты Галац, Рени и заходят в Одесскую область в Измаил.

«По характеру груза можно говорить о поставках не только боеприпасов, но и вооружения и техники», — сказал Марочко.