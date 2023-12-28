Стала известна схема поставки вооружения НАТО на Украину

Раскрыта схема поставки вооружения НАТО на Украину
Грузы НАТО доставляются на Украину с авиабазы альянса в Румынии. Как сообщает РИА Новости, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что их перевозят гражданскими фурами через Одесскую область.
По его информации, поставки военных грузов из стран Запада идут на военную базу «Михаил Когэлничану» — она расположена недалеко от Констанцы, крупнейшего морского порта страны на Черном море. Оттуда на Украину их вывозят гражданскими фурами с европейскими номерными знаками. Автомобили следуют через населенные пункты Галац, Рени и заходят в Одесскую область в Измаил.
«По характеру груза можно говорить о поставках не только боеприпасов, но и вооружения и техники», — сказал Марочко.
Напомним, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация США собирается выделить Украине дополнительную военную помощь в размере 250 млн долларов. Это последний пакет поддержки Киева в уходящем году. В него вошли боеприпасы, в том числе к реактивным системам залпового огня, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, а также противотанковые средства.