Минобороны России назвало число контрактников в армии

Контрактную службу в вооруженных силах проходят более 640 тысяч человек. Об этом сообщило Минобороны РФ в рамках проекта «Армия в цифрах — 2023», впервые раскрыв число контрактников, пишет РБК.

По данным министерства, в составе отрядов БАРС, созданных в 2015 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина, участие в спецоперации приняли более 40 тысяч человек.

Сейчас в зоне военной операции выполняют задачи 7 тысяч контрактников.

При этом в мобилизационный резерв вооруженных сил с момента его создания вступили более 6,5 тысяч представителей казачьих объединений. Наибольшее количество добровольцев было из Краснодарского края и Ростовской области, пояснили в российском военном ведомстве.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил в июне об отсутствии необходимости в новых добровольцах для СВО. По его словам, на службу по контракту в Вооруженные силы России в среднем за сутки поступает 1 336 человек. Глава военного ведомства также особо отметил высокую мотивацию контрактников.