Захарова рассказала о готовности России стать Ноевым ковчегом
Россия готова стать для мира своего рода Ноевым ковчегом, сохраняя накопленные предыдущими поколениями традиционные ценности. Об этом заявила в интервью автору проекта RT «Своих не бросаем» Марии Бутиной официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, в России поняли, что необходимо стать «перед лицом этого разрушительного зла».
«Мы просто поняли, что это вот, наверное, последний исторический шанс, я не побоюсь этого слова, для цивилизации, для человечества не растерять все то накопленное, что тысячелетиями складывалось в копилку нашими предками. Я сейчас говорю не только об СВО как о событиях на фронте. Я говорю и о наших деятелях общественных, культуры, искусства», — заметила Мария Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что безраздельное доминирование Запада в мировых делах подходит к концу, и впереди мир ждет самое «непредсказуемое десятилетие». Глава государства также констатировал, что у России много общего с Западом «с традиционными, прежде всего, христианскими ценностями», а вот с диктатом Запада космополитичного, «выступающего орудием либеральных элит», никто не смирится.
Также глава государства отмечал, что запретить развитие технологий нельзя, но необходимо контролировать безопасность и разумность их применения. Здесь, по его мнению, опорой может стать традиционная культура — «естественный этический регулятор технологического прогресса». Владимир Путин назвал культурное наследие ключевым фактором сохранения национальной идентичности.