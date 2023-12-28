Захарова рассказала о готовности России стать Ноевым ковчегом

«Мы просто поняли, что это вот, наверное, последний исторический шанс, я не побоюсь этого слова, для цивилизации, для человечества не растерять все то накопленное, что тысячелетиями складывалось в копилку нашими предками. Я сейчас говорю не только об СВО как о событиях на фронте. Я говорю и о наших деятелях общественных, культуры, искусства», — заметила Мария Захарова.