Лавров ответил на признание России врагом США

Соединенные Штаты назвали Россию врагом, если это так, то Москва готова к любому развитию событий, заявил на канале «Россия 24» глава МИД Сергей Лавров.

По его словам, глава Минобороны США Ллойд Остин назвал Россию врагом, в этой связи Москва готова к любому развитию событий, передает РИА «Новости».

«Нас не раз пытались покорять, подчинять», – сказал Лавров.

При этом глава российского МИД отметил, что западная линия «стратегического поражения» России с треском провалилась, а в данный момент Запад придумывает новую.