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Глава МИД Лавров: США назвали Россию врагом, если это так, Москва готова к любому развитию событий

Соединенные Штаты назвали Россию врагом, если это так, то Москва готова к любому развитию событий, заявил на канале «Россия 24» глава МИД Сергей Лавров.

Лавров ответил на признание России врагом США
© РИА Новости

По его словам, глава Минобороны США Ллойд Остин назвал Россию врагом, в этой связи Москва готова к любому развитию событий, передает РИА «Новости».

«Нас не раз пытались покорять, подчинять», – сказал Лавров.

При этом глава российского МИД отметил, что западная линия «стратегического поражения» России с треском провалилась, а в данный момент Запад придумывает новую.

Лавров назвал единственный способ приведения США «в чувство»

Напомним, Лавров назвал ложью заявления Запада об интересе развивать Глобальные Юг и Восток. Также он заявил, что Россия готова к прагматичному диалогу с Западом, если эти страны на деле будут учитывать российские интересы.

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