Лавров ответил на признание России врагом США

Глава МИД Лавров: США назвали Россию врагом, если это так, Москва готова к любому развитию событий
Соединенные Штаты назвали Россию врагом, если это так, то Москва готова к любому развитию событий, заявил на канале «Россия 24» глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, глава Минобороны США Ллойд Остин назвал Россию врагом, в этой связи Москва готова к любому развитию событий, передает РИА «Новости».
«Нас не раз пытались покорять, подчинять», – сказал Лавров.
При этом глава российского МИД отметил, что западная линия «стратегического поражения» России с треском провалилась, а в данный момент Запад придумывает новую.
Напомним, Лавров назвал ложью заявления Запада об интересе развивать Глобальные Юг и Восток. Также он заявил, что Россия готова к прагматичному диалогу с Западом, если эти страны на деле будут учитывать российские интересы.