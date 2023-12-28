Памфилова назвала число кандидатов на участие в выборах президента России

Число кандидатов, которые хотят принять участие в президентских выборах в марте 2024 года, достигла 33 человека. Об этом сообщила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. Lenta.ru

По ее словам, участвовать в выборах президента РФ в настоящее время намерены 9 кандидатов от партий и 24 самовыдвиженца. Документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ уже подали восемь кандидатов от партий и шесть самовыдвиженцев, добавила Памфилова. ТАСС