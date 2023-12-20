Пока вы не уснули: реакция Пашиняна на слова Путина о Карабахе и отказ РФС от перехода в Азию

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В Кремле отреагировали на слова Зеленского о переговорах с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами заявил, что вопрос переговоров с Украиной неактуален. Так он ответил на заявление Владимира Зелинского, который сказал, что что переговоры с РФ неактуальны для Киева.

По словам Пескова, Россия неоднократно повторяла, что для этих переговоров нет никакого фундамента и никаких предпосылок.

"Мы действительно считаем, что тема переговоров сейчас не актуальна", — подчеркнул представитель Кремля.

Пашинян прокомментировал заявление Путина о Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал слова президента России Владимира Путина об отказе Армении от Нагорного Карабаха. Lenta.ru

"Президент России в 2020 году заявил, что Карабах является частью Азербайджана. Я узнал из прессы, что Россия сделала такое заявление. На мой взгляд, это противоречит трехстороннему заявлению", — сказал он.

Топ-менеджера Россельхозбанка нашли мертвым под окнами дома в Мытищах

Telegram-канал Baza сообщает, что в Мытищах под окнами дома обнаружили тело исполнительного директора IT-подразделения Россельхозбанка. По информации канала, накануне мужчина кричал, что он «бог».

Как пишет канал, жена топ-менеджера рассказала следователям, что 19 декабря у ее супруга случился психоз. По ее словам, он бегал и кричал, постоянно выбегал на лестничную клетку, называл себя богом и вспоминал фильм «Пятый элемент».

Жена вызывала скорую, врачи и сотрудники полиции пытались успокоить мужчину. По информации канала, топ-менеджер то приходил в себя, то снова впадал в психоз.

Глава РФС прокомментировал отказ от перехода в Азию

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал отказ от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

"Опция по смене конфедерации никуда не уйдет, такой возможностью мы можем воспользоваться если не в этом году, то в следующем, - сказал Дюков. - Но на данный момент отсутствует гарантия перехода. Можно выйти из УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций], но нет гарантии, что нас примут в AFC. Есть страны, которые нас поддерживают, но сам переход не будет простым".

Дочь Охлобыстина сообщила, что актер попал под обстрел

Дочь Ивана Охлобыстина Евдокия сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что актер попал под обстрел на Донбассе.

По словам Охлобыстиной, что артист словил пулю, но был в бронежилете. Актер и его супруга прибыли в Донбасс, чтобы привести гуманитарную помощью солдатам, находящимся на специальной военной операции на Украине. Во время обстрела жена артиста находилась в Ростове-на-Дону.

«Горжусь невероятно. Психи реально», — заключила дочь артиста.

В ЦИК назвали количество претендентов в кандидаты на пост президента РФ

В Центризбирком поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на пост Президента России. Об этом 20 декабря заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, президентская кампания «вошла в активную фазу».

Выборы Президента России пройдут в течение трех дней, с 15 по 17 марта 2024 года. Избиратели смогут заполнить бюллетени, выбрав удобный для них день, лично придя на участки, или онлайн, заранее записавшись. Прием заявлений на дистанционное электронное голосование начнется 29 января.

Песков рассказал, жалеет ли Путин о помиловании Ходорковского*

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вряд ли жалеет о помиловании экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом в России). Об этом сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что Путин помиловал Ходорковского «из чисто человеческих, гуманитарных соображений», а экс-глава ЮКОСа тогда дал «определенные заверения».

«Что касается заверений [Ходорковского], то все они остались на бумаге, не более того. Это достаточно красноречиво характеризует упомянутого вами гражданина», — заявил Песков.

Минфин уточнил, с какого дохода по вкладам не возьмут налог

В следующем году российские граждане заплатят налог с дохода по банковским вкладам. Федеральная налоговая служба направит уведомление вкладчикам, которым в 2023-м удалось заработать на депозитах свыше ₽150 тыс. При этом от НДФЛ освободят россиян с доходом ниже этого порога, сообщают «РБК Инвестиции».

Как заявили редакции в пресс-службе Минфина России, при расчете необлагаемой суммы за 2023 год будет использоваться ключевая ставка 15%, поскольку расчет идет на первое число месяца. В министерстве отметили, что благодаря необлагаемой налогом сумме большую часть вкладчиков налог не затронет. На 1 ноября и на 1 декабря 2023 года ключевая ставка была максимальной на уровне 15%.

Названа дата запуска Путиным российской мегатрассы до Казани

Президент России Владимир Путин откроет скоростную автомобильную дорогу М-12 «Восток» от Москвы до Казани 21 декабря. Дату запуска движения по российской мегатрассе сообщили на сайте Кремля.

В пресс-службе уточнили, что глава государства примет участие в церемонии в режиме видео-конференц-связи (ВКС).

«С участием президента [в четверг], также в режиме ВКС, состоится церемония открытия автомобильной дороги М-12 "Восток" до Казани», — говорится в сообщении.

В Петербурге ввели масочный режим для массовых мероприятий

Масочный режим при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий вводится в Петербурге с 20 декабря. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Наталия Башкетова.