В ЦИК назвали количество претендентов в кандидаты на пост президента РФ

В Центризбирком поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на пост Президента России. Об этом 20 декабря заявила глава ЦИК Элла Памфилова. ТАСС

Выборы Президента России пройдут в течение трех дней, с 15 по 17 марта 2024 года. Избиратели смогут заполнить бюллетени, выбрав удобный для них день, лично придя на участки, или онлайн, заранее записавшись. Прием заявлений на дистанционное электронное голосование начнется 29 января. Парламентская газета