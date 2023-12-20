Песков рассказал, жалеет ли Путин о помиловании Ходорковского*
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вряд ли жалеет о помиловании экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом в России). Об этом сообщает ТАСС.
Песков подчеркнул, что Путин помиловал Ходорковского «из чисто человеческих, гуманитарных соображений», а экс-глава ЮКОСа тогда дал «определенные заверения».
«Что касается заверений [Ходорковского], то все они остались на бумаге, не более того. Это достаточно красноречиво характеризует упомянутого вами гражданина», — заявил Песков.
В 2005 году Ходорковский получил девять лет колонии по делу о мошенничестве, а в 2010 году — 14 лет тюрьмы по делу о хищении нефти и легализации доходов от ее продажи. Так как сроки несколько раз сокращались судами разных инстанций, а также в связи с тем, что срок заключения отсчитывался с момента ареста, Ходорковский должен был выйти на свободу в августе 2014 года.
В декабре 2013-го Путин подписал указ о помиловании Ходорковского, после освобождения тот покинул страну.
В 2020 году на заседании президентского Совета по правам человека Путин рассказал, что в письме к нему Ходорковский косвенно признал вину и попросил о помиловании из-за болезни матери.