Песков рассказал, жалеет ли Путин о помиловании Ходорковского*

В 2005 году Ходорковский получил девять лет колонии по делу о мошенничестве, а в 2010 году — 14 лет тюрьмы по делу о хищении нефти и легализации доходов от ее продажи. Так как сроки несколько раз сокращались судами разных инстанций, а также в связи с тем, что срок заключения отсчитывался с момента ареста, Ходорковский должен был выйти на свободу в августе 2014 года.