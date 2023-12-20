Дочь Охлобыстина сообщила, что актер попал под обстрел

Дочь Ивана Охлобыстина Евдокия сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что актер попал под обстрел на Донбассе.

По словам Охлобыстиной, что артист словил пулю, но был в бронежилете. Актер и его супруга прибыли в Донбасс, чтобы привести гуманитарную помощью солдатам, находящимся на специальной военной операции на Украине. Во время обстрела жена артиста находилась в Ростове-на-Дону.

«Горжусь невероятно. Психи реально», — заключила дочь артиста.

В октябре Охлобыстин рассказал, что заплакал после выступления маленькой девочки в Донбассе. По словам актеры, это произошло во время открытия нового сезона Мариупольского театра.

Охлобыстин назвал себя не очень сентиментальным человеком. По его мнению, поступок труппы театра Мариуполя является примером абсолютного служения своему народу. Охлобыстин считает, что артисты не имеют права бросать свою аудиторию в трудные времена, так как публика в какой-то степени зависима от них.