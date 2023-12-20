Пашинян прокомментировал заявление Путина о Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал слова президента России Владимира Путина об отказе Армении от Нагорного Карабаха. Lenta.ru
"Президент России в 2020 году заявил, что Карабах является частью Азербайджана. Я узнал из прессы, что Россия сделала такое заявление. На мой взгляд, это противоречит трехстороннему заявлению", — сказал он. News.ru
Пашинян также отреагировал на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая рассказала о попытках Еревана дезавуировать соглашения 2020 года об урегулировании конфликта вокруг Карабаха. Газета.Ru