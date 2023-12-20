Топ-менеджера Россельхозбанка нашли мертвым под окнами дома в Мытищах

Telegram-канал Baza сообщает, что в Мытищах под окнами дома обнаружили тело исполнительного директора IT-подразделения Россельхозбанка. По информации канала, накануне мужчина кричал, что он «бог».

Как пишет канал, жена топ-менеджера рассказала следователям, что 19 декабря у ее супруга случился психоз. По ее словам, он бегал и кричал, постоянно выбегал на лестничную клетку, называл себя богом и вспоминал фильм «Пятый элемент».

Жена вызывала скорую, врачи и сотрудники полиции пытались успокоить мужчину. По информации канала, топ-менеджер то приходил в себя, то снова впадал в психоз.

По словам супруги, раньше она не наблюдала подобного в поведении мужа, но уже долгое время он переживал из-за болезни сына. Baza пишет, что женщина винит в его смерти медиков, так как считает, что если бы они сделали ему укол успокоительного, то все бы обошлось.