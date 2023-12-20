В Кремле отреагировали на слова Зеленского о переговорах с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами заявил, что вопрос переговоров с Украиной неактуален. Так он ответил на заявление Владимира Зелинского, который сказал, что что переговоры с РФ неактуальны для Киева. Газета.Ru
По словам Пескова, Россия неоднократно повторяла, что для этих переговоров нет никакого фундамента и никаких предпосылок.RT на русском
"Мы действительно считаем, что тема переговоров сейчас не актуальна", — подчеркнул представитель Кремля. ТАСС