В Петербурге ввели масочный режим для массовых мероприятий

Масочный режим при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий вводится в Петербурге с 20 декабря. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Наталия Башкетова. ТАСС

Согласно документу, ограничения вводятся для посетителей новогодних, спортивных и культурных мероприятий. Их проведение в масках должны обеспечить руководители организаций и учреждений. Говорит Москва