Пока вы не уснули: нарушение конституции президентом Грузии и СБУ об убийстве Кивы

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Президент Грузии нарушила конституцию страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, ранее избежавшая импичмента за визиты за границу в нарушение конституции, в понедельник в Праге проведет переговоры со своим чешским коллегой Петром Павелом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Встреча состоится в преддверии саммита лидеров стран ЕС 14-15 декабря, где будут рассматривать решение о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией и предоставлении кандидатского статуса Грузии.

СБУ прокомментировала убийство Кивы

В ведомстве отметили, что СБУ проводит много успешных операций, которые несут «заслуженное наказание военным преступникам и врагам Украины».

Украина договорилась о разблокировании границы с Польшей

Украине и Польше удалось достигнуть договоренности о разблокировании границы. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на осведомленные источники.

Подчеркивается, что в понедельник должны разблокировать пункт пропуска «Ягодин», а на следующий день - КПП «Рава Русская».

В Финляндии приняли решение по инициативе о закрытии консульства РФ

Парламент Финляндии отказался рассматривать петицию о ликвидации консульства России на Аландских островах. Об этом со ссылкой на общественный вещатель Yle пишет РИА Новости.

Ранее в Хельсинки объявили, что в ночь на 25 ноября закрывают все КПП на границе с Россией, кроме самого северного, граничащего с Мурманской областью. Это решение было объяснено тем, что количество просителей убежища, пересекающих сухопутную границу двух стран, кратно выросло в последнее время.

В Чечне пожаловались на нехватку денег в бюджете

Бюджет Чечни, который почти наполовину состоит из федеральных дотаций, по-прежнему остается дефицитным, пожаловался председатель правительства региона Муслим Хучиев. Его цитирует ТАСС.

Несмотря на ежегодные безвозмездные многомиллиардные выплаты из бюджета России, Чечне не хватает денежных средств на развитие социальных объектов и выплаты зарплат бюджетникам. Чиновник связал это с тем, что экономическая база республики была полностью разрушена из-за военных действий. Дефицит также сохраняется из-за демографического роста в регионе — появляются новые потребители государственных услуг, подо что нужно строить новые социальные объекты, отметил он.

Саркози нашел роль для Украины в Европе

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что не одобряет вступления в НАТО Украины. В беседе с испанской газетой Mundo он отметил, что страна должна служить мостом между Россией и Европой.

Саркози обратил внимание на то, что в период своего президентства (2007-2012) он высказывался против того, чтобы Украина и Грузия вступили в НАТО. Он подчеркнул, что текущая ситуация вокруг Украины не изменила его позиции на этот счет.

Лондон принял решение по антироссийским санкциям по завершении СВО

Лондон оставит антироссийские санкции и после завершения конфликта на Украине, чтобы Москва не могла быстро восстановить свои военные мощности. Такое заявление сделала замминистра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани, передает ТАСС.

По ее словам, целью Лондона является не допустить, чтобы Россия восстановила свои военные возможности сразу по завершении боевых действий.

СВР назвала рассматриваемый Брюсселем сценарий прекращения огня на Украине

В Брюсселе рассматривают сценарий прекращения огня между Москвой и Киевом в момент, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют наступательный потенциал. Об этом заявили в Службе внешней разведки России (СВР), передает РИА Новости.

АвтоВАЗ представил новый мотор

Компания «АвтоВАЗ» представила новый силовой агрегат, который состоит из 16-клапанного двигателя объемом 1.8 литра (122 л.с.) и вариатора, передает «Российская газета».

Уточняется, что двигатель появится на Lada Vesta.

Костомаров впервые вышел на лед после протезирования

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров впервые вышел на лед на коньках после ампутации. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.