Лондон принял решение по антироссийским санкциям по завершении СВО
Лондон оставит антироссийские санкции и после завершения конфликта на Украине, чтобы Москва не могла быстро восстановить свои военные мощности. Такое заявление сделала замминистра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани, передает ТАСС.
По ее словам, целью Лондона является не допустить, чтобы Россия восстановила свои военные возможности сразу по завершении боевых действий.
«Санкции продолжат действовать, когда конфликт завершится. Они не будут отменены в тот же день, как закончится конфликт», — добавила Гани.
Напомним, что 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. США, ЕС и ряд других стран отреагировали на события жесткими санкциями в отношении финансовой сферы и представителей политических кругов РФ. В частности, Великобритания с начала СВО и по сегодняшний день внесла в черный список страны около 1,8 тысяч российских физических и юридических лиц, заморозив их активы на сумму более 18 миллиардов евро.