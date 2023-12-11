Лондон принял решение по антироссийским санкциям по завершении СВО

Лондон оставит антироссийские санкции и после завершения конфликта на Украине , чтобы Москва не могла быстро восстановить свои военные мощности. Такое заявление сделала замминистра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани, передает ТАСС.

«Санкции продолжат действовать, когда конфликт завершится. Они не будут отменены в тот же день, как закончится конфликт», — добавила Гани.

Напомним, что 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. США, ЕС и ряд других стран отреагировали на события жесткими санкциями в отношении финансовой сферы и представителей политических кругов РФ. В частности, Великобритания с начала СВО и по сегодняшний день внесла в черный список страны около 1,8 тысяч российских физических и юридических лиц, заморозив их активы на сумму более 18 миллиардов евро.